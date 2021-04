आईपीएल (IPL 2021) के नौवें मुकाबले में कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने अपने मजबूत (MI vs SRH) कंधों की पावर फैन्‍स को दिखाई. पोलार्ड ने आज सनराइजर्स हैदराबाद (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ मुकाबले में इस सीजन का अबतक का सबसे लंबा छक्‍का लगाया. पोलार्ड के इस छक्‍के का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडियो पर काफी वायरल हो रहा है. Also Read - IPL 2021, MI vs SRH, Live Score and Updates: डेविड वार्नर 36 रन बनाकर हुए रनआउट

पोलार्ड (Kieron Pollard) ने मुजीब उर रहमान (Mujeeb Ur Rehman) के ओवर में सबसे लंबा छक्‍का लगाया. ये उनकी पारी का पहला छक्‍का था जिसपर गेंद चेपॉक स्‍टेडियम की छत पर चली गई. उन्‍होंने मिडविकेट की दिशा में 105 मीटर का छक्‍का लगाया.

इस सीजन में सबसे लंबे छक्‍कों की बात की जाए तो अबतक ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) ने 100 मीटर का छक्‍का लगया था. इससे पहले सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) 99, मनीष पांडे (Manish Pandey) 96 और अब्‍दुल समद (Abdul Samad) 93 मीटर का छक्‍का लगा चुके हैं.

कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने आज मैच में पारी की आखिरी दो गेंदों पर भी छक्‍का जड़ा जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस पांच विकेट के नुकसान पर 150 रन तक पहुंच सका. पोलार्ड ने मैच में 22 गेंदों पर 35 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन छक्‍के और एक चौका आया.

मुंबई की टीम की तरफ से मैच में रोहित शर्मा ने 25 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली. इसके अलावा क्विंटन डी कॉक ने 39 गेंदों पर 40 रन बनाए. हैदराबाद को इस सीजन के अपने पहले दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में डेविड वार्नर की कप्‍तान वाली टीम हर हाल में इस मैच को जीतना चाहेगी.