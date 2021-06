इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वक्त दो टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है. इस बीच वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज माइकल होल्डिंग (Michael Holding) ने इंग्लैंड टीम द्वारा उठाए गए एक कदम पर नाराजगी जताई है. होल्डिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट शृंखला में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ‘मोमेंट ऑफ यूनिटी (Moment Of Unity)’ की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि यह ‘ब्लैक लाइव्स मैटर (Black Lives Matter)’ आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा था, बल्कि ‘ऑल लाइव्स मैटर (All Lives Matter)’ से जुडी सोच को दर्शा रहा है. Also Read - West Indies का ऐलान, एक घुटने के बल बैठकर करता रहेगा 'नस्लवादी विरोधी आंदोलन' को सपोर्ट

इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ शृंखला के दौरान ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ आंदोलन के समय घुटने नहीं टेकने का फैसला करते हुए किसी भी नस्लवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लिंगवाद और अन्य भेदभाव के खिलाफ संदेश वाली टी-शर्ट पहनी थी. Also Read - ऑली रॉबिन्सन विवाद पर Michael Holding बोले- मिलना चाहिए दूसरा मौका

होल्डिंग क्रिकेट और व्यापक समुदाय में समानता का समर्थन करते हैं और उनका मानना इंग्लैंड के खिलाड़ी बीएलएम आंदोलन का समर्थन करने के बजाय फिर से ‘ऑल लाइव्स मैटर’ जैसा दिखावा कर रहे हैं. Also Read - IPL 2021 स्थगित होने के बाद इस लीग का हिस्सा बनेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली

इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो जून से शुरु हुए पहले टेस्ट मैच के दौरान भी भेदभाव के खिलाफ ‘मोमेंट ऑफ यूनिटी’ का संदेश देता हुए टी-शर्ट पहना था.

होल्डिंग ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, ‘‘इंग्लैंड (क्रिकेट) टीम ‘मोमेंट ऑफ यूनिटी’ के साथ अभी क्या कर रही है, यह ’ब्लैक लाइव्स मैटर’ का समर्थन नहीं कर रहा है. जब मैं कहता हूं ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ तो आप कहते हैं ‘ऑल लाइव्स मैटर’.’’

इस 67 साल के पूर्व दिग्गज ने आलोचनओं के बाद भी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम द्वारा घुटनों के बल बैठ कर ’ब्लैक लाइव्स मैटर’ के समर्थन की तारीफ की. पिछले साल अमेरिका में श्वेत पुलिस अधिकारी के दमन से अश्वेत जॉर्ज फ्लायड की मौत के बाद दुनिया भर में नस्लवाद के मुद्दे पर बहस शुरू हुई थी.