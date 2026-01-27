  • Hindi
  • Sports Hindi
  • Michael Schumacher Health Update Formula One Champion No Longer Bed Bound

अब और बिस्तर पर नहीं रहेंगे माइकल शूमाकर, एक्सीडेंट के 12 साल बाद बैठने लगे, व्हील चेयर पर घूमना-फिरना शुरू

खबरें हैं कि फॉर्मूला वन रेस के चैम्पियन माइकल शूमाकर अब बैठने लगे हैं और वह अपने आसपास की चीजों को समझने और उनका अहसास करने लगे हैं.

Published date india.com Published: January 27, 2026 1:41 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Michael Schumacher
माइकल शूमाकर @Instagram

फॉर्मूला वन रेस के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइकल शूमाकर (Michael Schumacher) के फैन्स के लिए शानदार खबर है. एक भयानक एक्सीडेंट के चलते एक दशक से ज्यादा समय तक कोमा में रहे शूमाकर अब धीरे-धीरे रिकवरी कर रहे हैं. उन्होंने बिस्तर छोड़कर बैठना भी शुरू कर दिया है. शूमाकर अपने आसपास हो रही घटनाओं को भी समझने लगे हैं. 12 साल पहले न्यू ईयर के मौके पर स्कीइंग करने पहुंचे शूमकार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वह कोमा में चले गए. धीरे-धीरे ही सही लेकिन वह रिकवरी कर रहे हैं.

हालांकि शूमाकर के चोटिल होने के बाद फैन्स को उनकी कोई झलक नहीं दिखी है. उनका परिवार उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रखता है. लेकिन शूमाकर की पत्नी कोरिना ने उनके इलाज के लिए अपने घर पर वर्ल्ड क्लास मेडिकल मेडिकल सुवाधाओं से लेस खास रूम तैयार किया और वह लगातार उनके इलाज के सर्वश्रेष्ठ इंतजाम करती रहीं. शूमाकर का परिवार उन्हें इस दौरान स्विट्जरलैंड और स्पेन के अपने घरों में लाता ले जाता रहा है.

शूमाकर के पास 24 घंटे के लिए मेडिकल स्पेशलिस्त तैनात रहते हैं. उनकी मेडिकल टीम में विशेषज्ञ नर्स, फीजियोथैरेपिस्ट के अलावा मस्तिष्क से जुड़े थैरेपिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का पैनल हर वक्त मौजूद रहता है.

अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही शूमाकर बहुत ही सीमित कॉम्यूनिकेशन कर पा रहे हैं लेकिन इस बात के अच्छे संकेत हैं कि उन्हें अपने आसपास की हलचलों का पता चल रहा है और वह उन्हें बखूबी अहसास कर पा रहे हैं. बता दें शूमाकर साल 2013 (29 दिसंबर) के अंत में न्यू ईयर से पहले फ्रांस में मौजूद एल्प्स की पहाड़ियों पर सकीइंग करने आए थे.

यहां उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनके दिमाग में गंभीर चोट आई. बताया जाता है कि उन्होंने इस दौरान हेल्मेट पहना हुआ था और इसने ही उनकी जान भी बचाई. इस एक्सीडेंट के चलते उनके डॉक्टरों को दिमाग से जुड़ी दो इमर्जेंसी सर्जरी करनी पड़ी. इसके चलते वह 250 दिनों तक कोमा में रहे. इसके बाद गोपनियता के साथ हो रही उनका इलाज अटूट धैर्य की एक मिसाल है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.