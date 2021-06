ऑली रॉबिन्सन के नस्लीय ट्वीट का मामला सामने आने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) अपने खिलाड़ियों के ऐसे रवैये पर काफी सख्त है. रॉबिन्सन के बाद इंग्लैंड के कुछ सीनियर खिलाड़ियों के भी पुराने नस्लीय ट्वीट वायरल होने लगे तो ईसीबी ने उनके खिलाफ भी जांच बिठा दी है. हालांकि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने उसके इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि ईसीबी को तुरंत यह फैसला वापस लेना चाहिए. Also Read - विवादित ट्वीट: ऑली रॉबिन्सन का बचाव करने पर PM बोरिस जॉनसन पर भड़के फारुख इंजीनियर

सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों की कथित नस्लीय टिप्पणियों की जांच की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि देश के क्रिकेटरों की पुराने ट्वीट की जांच को रोका जाना चाहिए. Also Read - ECB ने ओली रॉबिनसन को सस्पेंड कर सही फैसला किया लेकिन भारत के खिलाफ खेलेगा ये गेंदबाज: वॉन

इंग्लैंड के सफेद गेंद के कप्तान इयोन मोर्गन और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की भारतीयों का मजाक उड़ाते कुछ ट्वीट बुधवार को सोशल मीडिया पर छा गए, जिसके बाद ईसीबी इनकी जांच कर रहा है. Also Read - पूर्व अंपायर ने ECB पर लगाए नस्लवाद के आरोप; कहा- वो मुझे चुप कराना चाहते हैं

No one at the time of Morgan’s ,Buttler’s & Anderson’s tweets seemed offended at the time they tweeted but it’s amazing how they now seem offensive a few years later !!!!!! Utterly ridiculous … The witch hunt has started but has to stop … #OnOn

