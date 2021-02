भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम ने टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में 227 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इंग्लैंड टीम को भारत दौरे की शुरुआत से पहले कम करके आंका जा रहा था और कई जानकार उसके यहां 4-0 से हारने की भविष्यवाणी कर रहे थे. लेकिन इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में जिस तरह से खेल के समीकरण बदले हैं उसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) काफी उत्साहित हैं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद उन्होंने टि्वटर पर टीम इंडिया से मजे भी लिए. भारतीय टीम ने तो वॉन को अभी कोई जवाब नहीं दिया है लेकिन उसके फैन्स ने उन्हें करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई. Also Read - Virat Kohli बखूबी जानते हैं कि कब छोड़नी है कप्तानी: किरण मोरे

दरअसल 4 टेस्ट की इस सीरीज के पहला मैच खेलने उतरे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) का यह 100वां टेस्ट था. रूट ने अपने इस टेस्ट को दोहरा शतक जड़कर अपने लिए यादगार बनाया है और उनकी टीम को इस टेस्ट में जीत मिली तो इससे उनकी खुशी और दोगुनी हो गई. लेकिन वॉन ने अपने टि्वटर अकाउंट पर पूछा कि 100वां टेस्ट खेलने के लिए क्या भारतीय टीम ने रूट को कुछ गिफ्ट किया है, जैसे उन्होंने ब्रिसबेन टेस्ट में अपना 100वां टेस्ट खेलने वाल नाथन लियोन (Nathan Lyon) को गिफ्ट किया था. Also Read - Rishabh Pant बैटिंग में 'टैलंट का खजाना' लेकिन विकेटकीपिंग में 'नन्हे बच्चे की तरह': सैयद किरमानी

लॉयन ने अपने इस ट्वीट में लिखा था, ‘गाबा में जीत के बाद भारत ने नाथन लियोन को उनक 100वें टेस्ट के लिए अपनी साइन की हुई शर्ट भेंट की थी… क्या भारत की हार के बाद जो रूट को यह मिली है?? लगता नहीं ऐसा हुआ है? क्या कोई बता सकता है?’ Also Read - India vs England: SG बॉल पर फिर फूटा Virat Kohli का गुस्सा, R. Ashwin ने भी जताई थी नाखुशी

India gifted @NathLyon421 a signed shirt for his 100th Test at the end of the Gabba Win … Did @root66 receive one today after the loss ?? Not sure if it happened ? Can anyone confirm ? — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 9, 2021

बस अब टीम इंडिया तो इसका जवाब शायद मैदान पर ही देगी लेकिन टि्वटर की इस पिच पर वॉन के इस बाउंसर को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय फैन्स ने ले ली. फैन्स ने बिना देर किए वॉन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिए हैं.

No. You guys have already looted us for 150 years and have killed numerous freedom fighters as well.

Return our Kohinoor first and then only we may think of gifting that t-shirt. — Sandeep Parkhi 🇮🇳 (@sparkhi) February 9, 2021

एक फैन ने लिखा, ‘नहीं. तुम लोगों ने पहले से ही हमें 150 सालों तक लूटा है और हमारे असंख्य फ्रीडम फाइटर को मौत के घाट उतारा है. पहले हमारा वह कोहिनूर लौटा दो और तब ही हम वह टीशर्ट आपको गिफ्ट कर पाएंगे.’

India will give root a signed t shirt .. let India win the series .. and then will return u the favour .. don’t b too sarcastic sir .. India always known for come back .. and b prepare for solid come back in next test — Sahil Aggarwal (@Sa24102013) February 9, 2021

इस फैन ने लिखा, ‘भारत रूट को साइन की हुई टीशर्ट देगा.. पहले उसे सीरीज तो जीतने दो.. और तब आपको वह लौटाएंगे.. इतना भी व्यंग्य न उड़ाएं श्रीमान.. भारत को हमेशा ही वापसी के लिए जाना जाता है. और आप अगले टेस्ट के लिए मजूबती से तैयारी कीजिए.’

Check this video Michael

pic.twitter.com/yCxGOR8Qqj — Abhishek Bhattar (@ABHISHKBHATTAR) February 9, 2021

एक अन्य फैन ने जो रूट के स्वागत में मंगाए गए केक का वीडियो शेयर करते लिखा, ‘इसे देख लीजिए माइकल (वॉन).’

We have kept it ready. Will handover after we win the series 3-1. — Rajesh Abraham (@pendown) February 9, 2021

इस फैन ने लिखा, ‘हमने तैयार रखा हुआ है. यह तब देंगे जब एक बार सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लें.’ इसके अलावा और भी कई फैन्स वॉन को उन्हीं के अंदाज में अपने जवाब भेजे हैं.