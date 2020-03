कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के कहने पर जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) पूरी तरह से सफल रहा. केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी जनता कर्फ्यू की तारीफ हो रही है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच माइक हेसन (Mike Hesson) प्रधानमंत्री के प्रयासों की जमकर तारीफ की.

हेसन ने ट्विटर पर लिखा, ‘बीते कई वर्षों में अपने होटल के कमरे से कई बार इसे देखा है लेकिन इसपर कभी भी 1000 कारों से कम नहीं होतीं थी. भारत में आज कोविड-19 के खिलाफ 14 घंटे का कर्फ्यू है. ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसका सही से पालन किया जा रहा है.’

Can you see the link?

Looks like people have closed ranks to uproot the COVID-19 menace. #JantaCurfew https://t.co/Sk3zpolbdY

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020