दिग्गज अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन (Mike Tyson) ने प्रदर्शनी बाउट के जरिए 15 साल बाद बॉक्सिंग रिंग में शनिवार को वापसी की. टायसन और रॉय जोंस जूनियर (Roy Jones Jr.) के बीच ये बाउट ड्रॉ पर खत्म हुआ.

दोनों सीनियर मुक्केबाजों के बीच बाउट के दौरान शानदार पल रहे जिसे डब्ल्यूबीसी जजों ने अनौपचारिक रूप से ड्रॉ करार दिया. 54 वर्षीय टायसन और 51 वर्षीय जोंस ने दो मिनट के 8 राउंड खेले. इस बाउट से विभिन्न चैरिटी के लिए धनराशि जुटाई गई.

दोनों बाउट के बाद मुस्कुराते दिखे. टायसन (Mike Tyson's comeback fight) ने हेवीवेट प्रदर्शनी बाउट के बाद कहा, 'यह चैम्पियनशिप के लिए लड़ने की तुलना में ज्यादा बेहतर था.' टायसन और जोंस की भिड़ंत जब तय हुई थी उस समय इन दोनों पूर्व चैंपियंस ने कहा था कि वे इसे सिर्फ प्रदर्शनी मुकाबला नहीं मान रहे हैं और उसे गंभीरता से ले रहे हैं.

टायसन ने आखिरी आधिकारिक मुकाबला जून 2005 में खेला था जबकि जोंस ने अपना अंतिम बाउट फरवरी 2018 में लड़ा था.