Milkha Singh Passed Away: महान एथलीट मिल्खा सिंह नहीं रहे. 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया. वह चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे. कोविड संक्रमित मिल्खा सिंह की रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोविड सम्बन्धी परेशानियाँ हुईं. और कल रात अस्पताल में अंतिम सांस ली. मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर भी कोरोना संक्रमित थीं. 6 दिन पहले उनका भी निधन हो चुका है. कोरोना संक्रमित मिल्खा सिंह ने जिस बेबाकी से कोरोना को लेकर बात की थी. उससे लग रहा था कि वह जल्दी ही ठीक हो जायेंगे. खुद मिल्खा सिंह को उम्मीद थी कि वह जल्दी ही ठीक हो जायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कोरोना संक्रमण का पता चलने के बाद बातचीत में महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह (Milkha Singh Interview) ने कहा था कि वह जल्दी ठीक हो जायेंगे और उन्हें यकीन था कि अपनी स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम के दम पर वह वायरस को हरा देंगे. 91 वर्ष के मिल्खा का एक महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद चंडीगढ के पीजीआईएमईआर अस्पताल में निधन हो गया .

सोशल मीडिया पर उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आने के बाद जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने जवाब दिया था,''हां बच्चा . मैं 19 मई को कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, लेकिन मैं ठीक हूं. कोई दिक्कत नहीं है. कोई बलगम या बुखार नहीं. यह चला जायेगा. डॉक्टर ने कहा है कि मैं तीन चार दिन में ठीक हो जाऊंगा.'' इसके कुछ दिन बाद एहतियात के तौर पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया . उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर भी कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हुई और छह दिन पहले ही उनका निधन हुआ था .

परिवार के अनुरोध पर मिल्खा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन तीन जून को फिर पीजीआईएमईआर में भर्ती कराना पड़ा. मिल्खा सिंह ने 20 मई को हुई बातचीत में कहा था,‘‘हमारे रसोइये को बुखार था, लेकिन उसने बताया था. हमने उसे उसके गांव भेज दिया. उसके बाद हम सभी ने कोरोना जांच कराई . मैं हैरान हूं कि मुझे संक्रमण कैसे हो गया.’’

उन्होंने कहा था, ‘‘मैं तो घर के भीतर ही रह रहा था. सिर्फ सुबह जॉगिंग और कसरत के लिये निकलता था. मैने कल भी जॉगिंग की. चिंता मत करो , मैं ठीक हो जाऊंगा.’’ उनकी पत्नी ने कहा था, ‘‘जिंदगी में पहली बार उन्होंने कमजोरी और शरीर में दर्द की शिकायत की.’’