टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत की पहली भारोत्तोलक बनने तक का सफर आसान नहीं था। इस मुश्किल राह पर कई लोगों ने उनका साथ दिया, जिनमें उनके गांव से पास गुजरने वाले ट्रक डाइवर्स भी शामलि हैं।

मीराबाई का गांव, नोंगपोक काकचिंग, मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित खेल अकादमी से 25 किमी से अधिक दूर था। रोजाना ये सफर तय करने के लिए भारतीय खिलाड़ी के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में वो अक्सर नदी की रेत को इम्फाल तक ले जाने वाले ट्रक डाइवर्स से लिफ्ट मांगकर अकादमी पहुंचती थी।

सालों तक मीराबाई को खेल अकादमी पहुंचाने में मदद करने वाले इन ड्राइवरों को इस ओलंपिक विजेता ने अपने घर बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने लगभग 150 ट्रक ड्राइवरों और सहायकों को एक शर्ट, एक मणिपुरी दुपट्टा देने के साथ भरपेट खाना भी खिलाया।

After returning from #Tokyo2020 @mirabai_chanu was able locate

the truck drivers who ferried her to reach Imphal during her days early days . Mirabai’s family on today felicitated some of the truck drivers at the residence in her village. (3/n) pic.twitter.com/rnr2Ybg24x

— মানস (@JajaborManas) August 5, 2021