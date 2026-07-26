मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स में 85 किलो वजन उठाकर बनाया नया रिकॉर्ड

Commonwealth Games 2026: मीराबाई चानू ने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलो वर्ग में 85 किलो स्नैच उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड जीता. पीएम मोदी ने भी बधाई दी.

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Commonwealth Games 2026

Commonwealth Games 2026: भारत की स्टार वेटलिफ्टर और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. महिलाओं के 48 किलो वर्ग के फाइनल में उन्होंने स्नैच कैटेगरी में 85 किलो वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाया. चानू ने इससे पहले 2018 और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था. अब उन्होंने एक बार फिर अपनी शानदार फिटनेस और ताकत का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता.

पहली कोशिश में मिली नाकामी, फिर चानू ने किया कमाल

मीराबाई चानू ने फाइनल मुकाबले की शुरुआत 82 किलो वजन उठाने की कोशिश से की, लेकिन उनका पहला प्रयास सफल नहीं रहा. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दूसरे प्रयास में 82 किलो वजन सफलतापूर्वक उठा लिया. इसके बाद चानू ने अपने तीसरे और आखिरी प्रयास में 85 किलो वजन उठाया. इस शानदार लिफ्ट के साथ उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया. उनका यह प्रदर्शन देखने लायक रहा और उन्होंने साबित किया कि बड़े मंच पर दबाव के बीच भी वह शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी मीराबाई को बधाई

मीराबाई चानू की इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए यह एक और शानदार अध्याय है. उन्होंने कहा कि 48 किलो वर्ग में चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और कुल चौथा कॉमनवेल्थ मेडल जीतकर मीराबाई देश के लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं. उन्होंने चानू को आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

रिषिकांत सिंह ने भी रिकॉर्ड के साथ किया शानदार प्रदर्शन

भारत के एक और वेटलिफ्टर चनंबम रिषिकांत सिंह ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कुल 264 किलो वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 121 किलो और क्लीन एंड जर्क में 143 किलो शामिल रहा. स्नैच में रिषिकांत ने पहले 116 किलो वजन उठाया और फिर 119 किलो तक पहुंचे. अपने आखिरी प्रयास में उन्होंने 121 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का स्नैच रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस लिफ्ट के साथ उन्होंने अपना नया पर्सनल बेस्ट भी बनाया. हालांकि, बाद में मलेशिया के मोहम्मद अनिक कसदान ने भी 121 किलो उठाकर बराबरी कर ली.

गोल्ड से चूके रिषिकांत, मलेशिया के कसदान ने जीता गोल्ड

क्लीन एंड जर्क में रिषिकांत ने 143 किलो वजन से शुरुआत की और कुछ समय के लिए कुल 264 किलो के साथ बढ़त बना ली. इसके बाद मलेशिया के मोहम्मद अनिक कसदान ने 145 किलो और फिर 149 किलो वजन उठाकर कुल 270 किलो का स्कोर बना लिया. रिषिकांत को बढ़त वापस लेने के लिए 151 किलो उठाना था. उन्होंने क्लीन तो सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन जर्क पूरा नहीं कर पाए. इसके बाद कसदान ने अपने आखिरी प्रयास में 152 किलो उठाकर कुल 273 किलो का कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. केन्या के जोशुआ म्बोया ने 260 किलो के कुल स्कोर के साथ ब्रॉन्ज जीता.