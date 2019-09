पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज और हाल ही में कोच पद पर नियुक्त हुए मिसबाह उल हक (Misbah Ul Haq) ने कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया ना देकर केवल क्रिकेट को प्राथमिकता देने की बात कही।

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पाकिस्तान टीम के कोच और चयनकर्ता मिसबाह से पूछा गया कि क्या पाक टीम भी कश्मीर मुद्दे को लेकर ऐसी कोई प्रतिक्रिया देगी, जैसा भारतीय टीम ने पुलवामा हमले के बाद किया था, तो मिसबाह से कोई सटीक जवाब नहीं दिया।

Misbah-ul-Haq “the whole of Pakistan has sympathies with Kashmir – but let’s talk cricket” #PAKvSL #Cricket pic.twitter.com/lAMW0c9Itd

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) September 26, 2019