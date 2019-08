कराची: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक (Misbah-ul-Haq) ने सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की क्रिकेट समिति से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय टीम (Pakistan Cricket team) के मुख्य कोच पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया है. इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान के एक अखबार डॉन ने की है. हालांकि, मिस्बाह ने अभी तक अपने सोशल मीडिया पर इसे साझा नहीं किया है. पूर्व कप्तान ने PCB के निदेशक जाकिर खान (Zakir Khan) को इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में बताया और इसके बाद उन्होंने सीनियर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया. मिस्बाह के लिए टीम को कोचिंग देना कोई नई बात नही हैं. वो पहले से ही पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग कैंप की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

📰 Misbah-ul-Haq has stepped down from the PCB Cricket Committee after expressing interest in applying for the role of the national cricket team’s head coach.

MORE ➡️ https://t.co/CzS0g5HkZN pic.twitter.com/QurqvdAn4W

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 26, 2019