क्रिकेट की दुनिया में एक तरफ जहां हर रोज नए खिलाड़ियों का पदार्पण होता है वहीं दूसरी तरफ कई खिलाड़ी अनेक कारणों की वजह से मैदान छोड़ने का निर्णय लेते हैं. भारतीय महिला क्रिकेट की धोनी कही जाने वाली पूर्व कप्तान मिताली राज ने टी-20 अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. अगले साल टी-20 महिला वर्ल्ड कप होना है और मिताली ने इससे पहले ये एलान कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को परेशानी में डाल दिया है.

BREAKING: @M_Raj03 announces retirement from T20Is

She led India in 32 T20Is including the three Women’s WT20 World Cups in 2012 (Sri Lanka), 2014 (Bangladesh) and 2016 (India).

More details here – https://t.co/Yuv1CaCXFv pic.twitter.com/Y6n5irOoME

— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2019