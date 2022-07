भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने शनिवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल में उनके योगदान को लेकर की गयी प्रशंसा से अभिभूत हैं. पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनायें दी थीं और कहा था कि वो कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं. मिताली ने 232 मैचों में 50 से ज्यादा के औसत से 7805 वनडे रन जोड़े हैं. उन्होंने 89 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2364 रन और 12 टेस्ट में एक शतक और चार अर्धशतकों से 699 रन बनाए हैं.Also Read - PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किया फोन, यूक्रेन को लेकर हुई ये बातचीत

मिताली ने ट्वीट किया, ''ये सम्मान और गर्व की बात है कि जब किसी को हमारे प्रधानमंत्री से इतना प्रोत्साहन मिलता है जो मेरे अलावा लाखों के लिए आदर्श और प्रेरणास्रोत हैं. क्रिकेट में मेरे योगदान के लिये उनके द्वारा कहे गये प्रोत्साहन भरे शब्दों से मैं अभिभूत हूं.''

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''मैं इसे हमेशा इसे संजो कर रखूंगी. अपनी अगली पारी के लिये मैं काफी प्रोत्साहित महसूस कर रही हूं और भारतीय खेलों के विकास के योगदान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिये कड़ी मेहनत करूंगी. ''

मिताली ने अपने करियर का अंत वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन जुटाने वाली खिलाड़ी के तौर पर किया. वो दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स से 1813 रन आगे थीं.

It’s a matter of singular honour & pride when one receives such warm encouragement from our Hon’ble PM Shri @narendramodi ji, who is a role model & inspiration for millions including me. I am overwhelmed by this thoughtfully worded acknowledgment of my contribution to cricket. pic.twitter.com/cTmqB6ZdNT

— Mithali Raj (@M_Raj03) July 2, 2022