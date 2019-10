भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक व्यक्ति को करारा जवाब दिया जिन्होंने उन्हें भाषा के कारण ट्रोल किया.

मिताली एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं. एक क्रिकेट प्रशंसक को लगा कि वह केवल अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगू बोलती हैं जिसके कारण उन्होंने यह कहते हुए मिताली को ट्रोल किया कि वह अपनी मातृभाषा को अनदेखा करती हैं. मिताली ने हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20 साल पूरे किए.

क्रिकेट प्रशंसक ने ट्वीट किया, ‘वह तमिल नहीं जानतीं. वह केवल अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगू का उपयोग करेंगी.’

தமிழ் என் தாய் மொழி..

நான் தமிழ் நன்றாக பேசுவேன்..

தமிழனாய் வாழ்வது எனக்கு பெருமை.. but above it all I am very proud indian ! Also my dear sugu ,you constant criticism on each and every post of mine ,you day to day advice on how and what should I do is exactly what keeps me going https://t.co/udOqOO2ejx

— Mithali Raj (@M_Raj03) October 15, 2019

इस पर मिताली ने जवाब दिया, ‘तमिल मेरी मातृभाषा है.. मैं तमिल अच्छी तरह से बोलती हूं..मुझे तमिलनाडु में रहने पर गर्व है. लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं और मुझे इस पर गर्व है. इसके अलावा मेरे प्यारे सुग्गू, मेरी हर पोस्ट पर आपकी लगातार आलोचना, आपके द्वारा हर दिन दी जाने वाली सलाह ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है.’

मिताली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है.