नई दिल्ली : भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए विश्व कप मुकाबले में सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान की हार टालने में नाकाम रहे पेसर मोहम्मद आमिर ने प्रशंसकों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर आलोचना करते वक्त अपनी सीमाएं न लांघें. भारत के खिलाफ हाईवोल्टेज मैच में 40 रन देकर तीन विकेट लेने वाले आमिर ने कहा कि प्रशंसकों को हार के बाद आलोचना करने का पूरा अधिकार है लेकिन उन्हें खिलाड़ियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

आमिर ने ट्वीटर पर लिखा, “कृपया खिलाड़ियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग न करें. आप खिलाड़ियों की आलोचना करें, उसके लिए आप आजाद हैं. इंशाअल्लाह हम वापसी करेंगे और इसके लिए हमें अपको समर्थन और सहयोग की जरूरत है.”

Pls dont use bad words for the players yes u guys can criticise our performance we will bounce back InshAllah we need ur support 🙏🙏🙏

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) June 17, 2019