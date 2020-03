अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के फैसले से खुश नहीं हैं. बोर्ड ने दागी क्रिकेटर शारजील खान को नेशनल टीम में वापसी के लिए फिर मौका देने की बात कही है. पूर्व ओपनर शारजील को 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया था जिसके बाद उनपर 5 साल का बैन लगा दिया गया था. हालांकि बाद में उनके बैन को आधा कर दिया गया था. इस बल्लेबाज ने पिछले साल अगस्त में अपने प्रतिबंध के कार्यकाल को पूरा किया है.

साल 2003 में पाकिस्तान की ओर से इंटरेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हफीज ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘क्या हमें अपनी गरिमा और एक तय मानक को निर्धारित नहीं करना चाहिए. मैं बस पूछ रहा हूं क्या पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है.’

पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी स्पॉट फिक्सिंग मामले में 5 साल का बैन झेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं. आमिर को साल 2010 में इंग्लैंड दौरे पर तत्कालीन टेस्ट कप्तान सलमान बट्ट, पेसर मोहम्मद आसिफ के साथ स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था.

Shouldn’t we set Standards of Dignity & Pride Higher than any other “Extra Talent” to represent Pakistan Just Asking https://t.co/9xxIvcAqM8

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) March 20, 2020