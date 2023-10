Pro Kabaddi 2023 नीलामी: ईरान के मोहम्मदरेजा शादलू बने PKL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, पुणेरी पल्टन ने 2.35 Cr रुपये में खरीदा

Pro Kabaddi 2023 Updates: ईरान के युवा डिफेंडर मोहम्मदरेजा शादलू (Mohammadreza Shadlou) प्रो कबड्डी लीग (PKL) इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. शादलू को पुणेरी पल्टन (Puneri Paltan) ने पीकेएल के 10वें सीजन से पहले सोमवार को हुई नीलामी (Pro Kabaddi League 2023 Auction) में 2 करोड़ 35 लाख रुपये में खरीदा. उनके लिए कई सारी टीमों ने बोली लगाई लेकिन आखिर में बाजी पुनेरी पलटन ने मारी.

शादलू की बेस प्राइस 30 लाख थी और 2015 की चैंपियन यू-मुंबा ने उनके लिए सबसे पहले बोली लगाई. इसके बाद बंगाल वारियर्स इस बिडिंग में कूद पड़ी. फिर यूपी योद्धाज भी आ गई. गुजरात जायंट्स ने भी शादलू को अपने साखथ जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की और एक करोड़ रुपये की बोली लगा दी लेकिन फिर पुणेरी पल्टन ईरान के इस खिलाड़ी को खरीदने में सफल रही.

Asian Games 2023: पुरुष कबड्डी फाइनल में भारत ने जीता गोल्ड; फाइनल में ईरान को 33-29 से हराया

वहीं, ईरान के ही फ़जल अत्राचली (Fazel Atrachali) को गुजरात जांयट्स ने 1.60 करोड़ रुपये में खरीदा. उनका बेस प्राइस 30 लाख का था.

शादलू से पहले पवन सहरावत पीकेएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे. पवन पीकेएल की नीलामी में 2.26 करोड़ रुपये में बिके थे, लेकिन अब शादलू 2.35 करोड़ रुपये में बिकर पीकेएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

Amping up the defence and the 💰, Chiyaneh style ✅👊

Mohammadreza Chiyaneh goes to Puneri Paltan for an all-time record of ₹2.35 crores 🤩#ProKabaddi #PKLPlayerAuction #PKLSeason10 #Kabaddi #MohammadrezaChiyaneh #Chiyaneh #PuneriPaltan pic.twitter.com/ivCGmgLEaK

— ProKabaddi (@ProKabaddi) October 9, 2023