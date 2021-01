पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस तेज गेंदबाज ने टीम के मुख्य कोच और टीम मैनेजमेंट पर मानिसक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सभी फॉर्मेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी. लेकिन अब एक बार फिर यह तेज गेंदबाज पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार है. Also Read - मोहम्मद आमिर को सिर्फ एक इनसान की वजह से संन्यास लेना पड़ा, यह दुखद: इंजमाम उल हक

उन्होंने अब कहा कि मुख्य कोच मिस्बाह उल हक (Misbah Ul Haq) और उनके मौजूदा सपॉर्ट स्टाफ के हटने के बाद वह पाकिस्तान के लिए फिर से क्रिकेट खेलते दिख सकते हैं. इससे पहले इस तेज गेंदबाज ने कहा था कि वह मौजूदा पीसीबी प्रबंधन की देखरेख में नहीं खेलना चाहते हैं. हालांकि आमिर अब अपने संन्यास लेने वाली बात से यू-टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

I would like to clarify that yes I will be available for Pakistan only once this management leaves. so please stop spreading fake news just to sell your story.

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) January 18, 2021