इन दिनों सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali T20 Trophy) टूर्नामेंट खेला जा रहा है. इसमें केरल के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammed Azharuddeen) ने मात्र 37 गेंदों में शतक ठोककर कमाल कर दिया है.

केरल के इस बल्लेबाज ने मुंबई के खिलाफ बुधवार को खेले गए एलीट ग्रुप E के मैच में यह कारनामा किया. 54 बॉल की अपनी इस पारी में 26 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने नाबाद 137 रन ठोककर टूर्नामेंट में अपनी टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई. इस बेमिसाल पारी में उन्होंने 11 चौके और 9 छक्के जमाए.

मुंबई के होम ग्राउंड पर खेले इस मैच में मुंबई जैसी मजूबत टीम के खिलाफ इस बल्लेबाज ने तब यह पारी खेली, जब केरल की टीम 197 रन के पहाड़ से टारगेट का पीछा कर रही थी. इस विस्फोटक पारी को देखकर टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.

To score like that against Mumbai was some effort. 137* of 54 and finishing the job on hand. Enjoyed this innings. #SyedMushtaqAliT20 pic.twitter.com/VrQk5v8PPB

सहवाग ने इस बल्लेबाज की तारीफ करते हुए लिखा, ‘वाह अजहरूद्दीन बेहतरीन! मुंबई के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी में वाकई कुछ खास है. 54 बॉल पर 137* बनाकर अंत तक खड़े रहे. इस पारी का पूरा लुत्फ उठाया.’

1⃣st 💯 for a Kerala batsman in T20s 🔥 2⃣nd fastest ton in #SyedMushtaqAliT20 's history 👏 3⃣rd joint-fastest T20 hundred by an Indian batsman 👌

इस युवा खिलाड़ी के इस कमाल से केरल क्रिकेट असोसिएशन भी प्रभावित है और उसने अजहरूद्दीन को इस पारी के लिए 1000 रुपये प्रति रन इनाम देने का ऐलान किया है. यानी 137 रन बनाने वाले इस अजहर को कुल 1 लाख 37 हजार रुपये पुरस्कार में मिलेंगे.

केसीए के सचिव श्रीजीत वी नायर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, ‘केरल क्रिकेट के लिए यह शानदार पल है. हमने मोहम्मद अजहरुद्दीन के शानदार प्रदर्शन को सम्मानित करने का फैसला किया है और हम तत्काल प्रभाव से उन्हें प्रति रन 1000 रुपये यानी कुल 1,37,000 रुपये देंगे.’

Star of the night – Mohammed Azharuddeen – lit up the Wankhede Stadium with a 54-ball 137* that helped Kerala secure a clinical 8-wicket win over Mumbai.👏👏#KERvMUM #SyedMushtaqAliT20

Watch how all the action unfolded 🎥👇https://t.co/VWU9MHY0S6 pic.twitter.com/Zr7DgLCYlK

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 13, 2021