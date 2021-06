मोहम्मद शम्स आलम शेख (Mohammad Shams Aalam Shaikh) भारतीय पेरप्लीजिक तैराक (Indian Paraplegic swimmer) हैं. साल 2018 में आयोजित हुई भारतीय ओपन पेरप्लीजिक स्वीमिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए. साल 2016 में कनाडा के गैटीनेयू में हुई Can-am पैरा स्वीमिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने कास्य पदक अपने नाम किया था.

शेख बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जो वर्तमान में मुंबई में रह रहे हैं. मौजूदा दौर में उन्हें भारत का सबसे तेज पेरप्लीजिक तैराक कहा जाता है. उन्होंने हमारे साथी सनी दाउद Sunny Daud (Intern, Sports) से यह खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, तब वह कैसे इस मानसिक बीमारी से लड़कर बाहर निकले. उन्होंने यह भी बताया कि देश में दिव्यांग ऐथलीट्स के लिए क्या मौके उपलब्ध हैं और भी बहुत कुछ…

