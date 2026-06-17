FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल जीतने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए किस नंबर पर हैं मेसी

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपनी टीम को विश्व कप जिताए और शानदार प्रदर्शन करे. इसी प्रदर्शन को सम्मान देने के लिए फीफा की ओर से गोल्डन बॉल अवॉर्ड दिया जाता है. यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली खेल दिखाया हो. गोल्डन बॉल को विश्व कप का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान माना जाता है और इसे जीतना किसी भी फुटबॉलर के करियर की बड़ी उपलब्धि होती है.
विश्व कप इतिहास में अब तक सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने गोल्डन बॉल दो बार जीती है. यह रिकॉर्ड अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नाम है. मेसी ने पहली बार 2014 फीफा वर्ल्ड कप में यह सम्मान हासिल किया था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने चार गोल और एक असिस्ट किया था और अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया था. इसके बाद 2022 वर्ल्ड कप में उन्होंने सात गोल और तीन असिस्ट के साथ अपनी टीम को चैंपियन बनाया और दूसरी बार गोल्डन बॉल अपने नाम की.
मेसी के अलावा कई बड़े खिलाड़ियों ने भी गोल्डन बॉल जीती है. 2018 में क्रोएशिया के लुका मोड्रिक को यह सम्मान मिला था. 2010 में उरुग्वे के डिएगो फोर्लान, 2006 में फ्रांस के जिनेदिन जिदान और 2002 में जर्मनी के गोलकीपर ओलिवर कान को यह पुरस्कार दिया गया था. इसके अलावा ब्राजील के रोनाल्डो और रोमारियो, अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना, इटली के पाओलो रॉसी और साल्वाटोर शिलाची भी इस सूची में शामिल हैं.
2022 – लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
2018 – लुका मोड्रिक (क्रोएशिया)
2014 – लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
2010 – डिएगो फोर्लान (उरुग्वे)
2006 – जिनेदिन जिदान (फ्रांस)
2002 – ओलिवर कान (जर्मनी)
1998 – रोनाल्डो (ब्राजील)
1994 – रोमारियो (ब्राजील)
1990 – साल्वाटोर शिलाची (इटली)
1986 – डिएगो माराडोना (अर्जेंटीना)
1982 – पाओलो रॉसी (इटली)
1978 – मारियो केम्प्स (अर्जेंटीना)
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 11 जून से शुरू हुआ है. इस बार टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लें रही है. ऐसे में दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी गोल्डन बॉल जीतने की दौड़ में नजर आएंगे.
फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्डन बॉल किसने जीती है.
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