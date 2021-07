T20 क्रिकेट के बादशाह माने जाने वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने इस फॉर्मेट का एक और मुकाम (Chris Gayle 14000 T20 Runs) अपने नाम कर लिया है. इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन ठोकने वाले इस बल्लेबाज ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी तो वह 14 हजार क्लब में भी एंट्री कर ली. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 14 हजार रन बनाने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.Also Read - West Indies vs Australia, 3rd T20I: क्रिस गेल की आधी से पांच ओवर पहले ही जीता विंडीज, 3-0 से जीती सीरीज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला था. इससे पहले सीरीज के दो टी20 मैचों में गेल (Chris Gayle) का प्रदर्शन खास नहीं रहा था. लेकिन जब तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने विंडीज के सामने 142 रन की चुनौती मिली तो नंबर 3 पर खेलने उतरे गेल (Chris Gayle) पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली. उन्होंने 38 गेंदों की अपनी पारी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 7 छक्के जमाए. Also Read - West Indies vs Australia, Schedule, Squad, Live Streaming: विंडीज-ऑस्‍ट्र‍ेलिया टी20, वनडे सीरीज को भारत में इस तरह देख पाएंगे फैन्‍स

इस पूरे मैच में सिर्फ 11 छक्के ही बरसे थे, जिसमें से 7 अकेले गेल के नाम रहे. उन्हें इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. Also Read - West Indies vs South Africa, 5th T20I: क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम की आंधी के सामने विंडीज पस्‍त, 3-2 से साउथ अफ्रीका के नाम सीरीज

