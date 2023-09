MotoGP Bharat 2023: भारत में पहली बार हो रही है मोटोGP रेस, कब-कहां देखें- LIVE स्ट्रीमिंग

MotoGP Bharat Grand Prix: ग्रेटर नोएडा. बाइक रेसिंग का क्रेज देश के युवाओं में खूब देखने को मिलता है और अब भारत इन खेलों के आयोजन के लिए तैयार हैं. यह देश में पहली बार है, जब बाइक रेसिंग की सबसे बड़ी रेसों में शुमार मोटो जीपी (MotoGP Bharat 2023) का आयोजन देश में हो रहा है. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में इस रेस का आयोजन होगा. इसमें दुनिया के नामी बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं. MotoGP Bharat Grand Prix में देश भर से दर्शक आने को बेताब हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का भी सभी को इंतजार है.

बाइक रेसिंग के इस जुनून भरे खेल के लिए आयोजकों ने अलग-अलग श्रेणी के टिकट प्राइज तय किए हैं. इसके लिए 800 रुपये 1,80,000 रुपये का टिकट की कीमते तय की गई हैं. नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इस रेस को देखने के लिए फैन्स को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बुक माय शो वेबसाइट पर किया जा सकता है. तीन दिन के इन खेलों में करीब एक लाख दर्शकों की आने की उम्मीद की जा रही है.

इस रेस में मोटो जीपी के जानेमाने रेसर्स भाग ले रहे हैं. इसमें फैबियो क्वारतारारो (फ्रांस), एलिक्स इस्पारगारो (स्पेन) और फ्रैंसेस्को बगनइया (इटली) जैसे खिलाड़ी मौजूद होंगे.

Under the Vision of Prime Minister of India @narendramodi ji & Chief Minister of Uttar Pradesh @myogiadityanath ji, we are committed to make this event a big success story and showcase world The Brand Story of UP. #YogiForMotoGP #YogiGP #MotoGP #motogpbharat pic.twitter.com/8HSfPXO4KQ

— Dhirendra Singh (@DhirendraGBN) September 6, 2023