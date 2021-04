आईपीएल (Indian Premier League 2021) के 15वें मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने बुधवार को कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings) को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई, 221 रनों का विशाल लक्ष्‍य देने के बाद (KKRvsCSK) भी धोनी एंड कंपनी को महज 18 रन से करीबी जीत मिली, मैच के बाद माही ने कहा कि अगर केकेआर ऑलआउट नहीं होती और पूरी ओवर खेलती तो मामला कुछ और भी हो सकता था, Also Read - IPL 2021, RCB vs RR, 16th Match: यहां देखें राजस्थान बनाम बैंगलोर मैच की Live Streaming

कोलकाता की टीम 19.1 ओवर में 202 रन पर सिमट गयी, पैट कमिंस ने 34 गेंदों पर 66 रन तो आंद्रे रसेल ने 22 गेंदों पर 54 रनों की विस्‍फोटक पारियां खेली, मैच के बाद धोनी ने कहा, ''अगर 20 ओवर पूरे हो गये होते तो यह ज्यादा करीबी मुकाबला होता, विपक्षी टीम को सम्मान देना भी अहम है, ''

"मुझे लगता है कि इस तरह के मैच में यह मेरे लिये (बतौर कप्तान) आसान हो जाता है क्योंकि 15वें से 16वें ओवर के बाद मुकाबला तेज गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच होता है, जो टीम जीती, शायद उसने रणनीति का क्रियान्‍वयन अच्छी तरह से किया,"

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने कहा, ‘‘प्रत्येक आईपीएल टीम में ‘बिग हिटर’ हैं, मैंने टीम के खिलाड़ियों से कह दिया था, अच्छा स्कोर बना दिया है लेकिन हमें विपक्षी टीम को भी सम्मान देना होगा, ’’

यह पूछने पर कि आंद्रे रसेल को रणनीति के तहत बोल्ड किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, ’’ रूतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में फार्म में वापसी की, इस पर धोनी ने कहा, ‘‘रूतु ने पिछले आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार वह अच्छा नहीं कर रहा था लेकिन अब वह अच्छा कर रहा है, ’’