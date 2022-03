भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषा घोष (Richa Ghosh) ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी वनडे विश्व कप (ICC Womens World Cup 2022) के पहले मैच में पांच डिसमिसल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की फैन ऋचा विश्व कप के डेब्यू मैच में 5 या उससे ज्यादा डिसमिसल करने वाले दुनिया की एकमात्र विकेटकीपर बन गई हैं.Also Read - World Cup 2022, IND vs PAK: 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर पहुंचीं पाकिस्तानी कप्तान, Viral हुई तस्वीर

युवा भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष ने माउंट माउंगानुई में बे ओवल में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में भारत के पहले मैच में अपनी शानदार विकेटकीपिंग से फैंस का दिल जीत लिया. भारत ने रविवार को खेले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 107 रनों से जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की. Also Read - रवींद्र जडेजा के Midas Touch से हैरान सचिन ने कहा- हर चीज को सोना बना रहा है ये खिलाड़ी

Richa Ghosh’s ‘Howzatt owzee ouzee ouzee owzaeeee’ is going to be my goto when i don’t want to speak more. Like just in the middle of the conversation when I am tired I will go ‘Howzatt owzee ouzee ouzee owzaeeee ‘ at the same pitch.Beware. #INDvPAK pic.twitter.com/VoNr7RJ72i

— Asli BCCI Women (@AsliBCCIWomen) March 6, 2022