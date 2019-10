भारत और दक्षिण अफीका के बीच रांची में खेले गए टेस्ट मैच के पहले दिन पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से JSCA स्टेडियम पहुंचने की खबर थी लेकिन मैच के पहले तीन दिन फैंस को निराश ही मिली। आखिरकार मैच के चौथे दिन रांची के राजकुमार भारत की जीत का जश्न मनाने स्टेडियम पहुंचे।

Look who’s here pic.twitter.com/whS24IK4Ir

धोनी ने झारखंड के ही शाहबाज नदीम (Shahbaz Nadeem), जिनका ये डेब्यू टेस्ट मैच था, उनसे मुलाकात की। साथ ही कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) से भी बातचीत की। टीम इंडिया के मुख्य कोच ने धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, “शानदार सीरीज जीत के बाद एक सच्चे भारतीय दिग्गज को उनकी मांद में वापस देखकर अच्छा लग रहा है।”

Great to see a true Indian legend in his den after a fantastic series win #Dhoni #TeamIndia #INDvsSA pic.twitter.com/P1XKR0iobZ

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने विराट कोहली से पूछा कि जीत के क्या टीम इंडिया पूर्व कप्तान से मिलेगी तो उन्होंने कहा, ‘‘वो ड्रेसिंग रूम में है। आप आकर उन्हें हेलो बोल सकते हैं।’’

Reporter: When in Ranchi, a visit to the local boy’s crib beckons?

Virat: Be our guest #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/HLdDYX3Pxn

