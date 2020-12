भारतीय क्रिकेट के शहंशाह एमएस धोनी (MS Dhoni) यूं तो कभी-कभी कुछ गिने-चुने मौकों पर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं. लेकिन इससे सोशल मीडिया में धोनी की लोकप्रियता कोई कमी नहीं हैं. माही इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हों या न हों लेकिन उनके नाम की गूंज यहां हमेशा गूंजती है. उनके नाम के हैशटैग हमेशा ही ट्रेडिंग बने रहते हैं. Also Read - जलवायु परिवर्तन की चुनौती से कैसे लड़ रहा भारत? पीएम मोदी ने दुनिया को बताया

टि्वटर इंडिया इस साल (2020) के अपने टॉप ट्रेंड की सूची घोषित कर रहा है. इस कड़ी में उसने भारतीय खेलों की सूची जारी की है, जिसमें एमए धोनी (MS Dhoni) ने बाजी मार ली है. टि्वटर इंडिया (Twitter India) के मुताबिक धोनी का एक ट्वीट इस साल भारतीय खेलों में सबसे ज्यादा रिट्वीट (Retweeted Tweet in Indian Sports ) किया जाने वाला ट्वीट रहा. धोनी ने अपने संन्यास के बाद पीएम मोदी को इस सोशल मीडिया के जरिए थैक्यू कहा था.

दरअसल अगस्त में धोनी के संन्यास की घोषणा के बाद पीए नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पूर्व भारतीय कप्तान को शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र भेजा था. धोनी ने इस लेटर को टि्वटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री को थैंक्यू लिखा. उनका यह ट्वीट साल 2020 में भारतीय खेलो में सबसे ज्यादा रिट्वीट होने वाल ट्वीट रहा. इसे 73,500 लोगों ने रिट्वीट किया.

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7

— Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) August 20, 2020