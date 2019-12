नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) जब गुनगुनाते हैं तो लोग भी साथ में गाने लगते हैं. महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने एक बार अपना पसंदीदा गाना ‘मैं पल दो पल का शायर हूं’ (Main Pal do Pal Ka Shayar Hoon) गाना गाय तो लोग भी साथ में झूमने लगे. एक कार्यक्रम में मौजूद महेंद्र सिंह धोनी ने इस गाने की दो लाइन गाकर फैंस को खुश कर दिया.

महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) पिछले काफी समय से क्रिकेट मैदान पर एक्टिव नहीं हैं. काफी समय से वह टीम इंडिया (Team India) से बाहर हैं. वह अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम में नजर आते हैं. इसे पहले भी ये गाना वह कुछ कार्यक्रमों में गा चुके हैं. इसीलिए ये उनका पसंदीदा गाना माना जाता है. लोग भी अक्सर धोनी से ये गाना सुनाने की फरमाइश करते हैं. बताते हैं कि धोनी को हिंदी गाने पसंद हैं.

Mahi is here to destroy those Monday blues! Listen to him croon to one of the Bollywood classics! 🎶😍#Mahi #Dhoni #MSD @msdhoni pic.twitter.com/CTlAXdbagD

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) December 8, 2019