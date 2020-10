MS Dhoni will become the first player to feature in 200 IPL games: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ यहां शेख जाएद स्टेडियम में होगा. दोनों टीमें अपने पिछले मैच में मात खाने के बाद इस मैच में उतरेंगी और प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को इस मैच में जीत की सख्त जरूरत है. Also Read - IPL 2020: सुपर ओवर से पहले इस वजह से गुस्से में थे क्रिस गेल, इस खिलाड़ी को बताया मैन ऑफ द मैच

ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेहद अहम होने वाला है. दरअसल ये मैच एमएस धोनी का 200वां आईपीएल मैच (MS Dhoni 200 IPL games) होगा. धोनी ये ऐतिहासिक कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे. कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच नहीं खेल पाया है.

धोनी ने अब तक आईपीएल में 199 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 41.52 के औसत से 4568 रन बनाए हैं. धोनी आईपीएल के शुरुआत से ही यानी 2008 से खेल रहे हैं और इस दौरान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट की कप्तानी भी की है. धोनी का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर 84 नाबाद है. आईपीएल में धोनी अब तक 110 कैच और 39 स्टंपिंग कर चुके हैं.

धोनी के पीछे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 197 आईपीएल मैच खेले हैं. तीसरे नंबर पर सुरेश रैना हैं जिन्होंने 193 आईपीएल मैच खेले हैं.