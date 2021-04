MS Dhoni Mother And Dather Test Positive For Covid-19: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना की चपेट में आम से लेकर खास हर तरह के लोग आ रहे हैं. इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के माता-पिता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक एम एस धोनी (MS Dhoni) की मां देवकी देवी (Devaki Devi) और पिता पान सिंह तोमर (Pan Singh) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को रांची के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Coronavirus Prevention: क्या डबल मास्क पहनने से कम होता है कोरोना का खतरा? यहां जानें इसकी सच्चाई

उधर, बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 3 लाख नए केस सामने आए और इस दौरान 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोरोना से एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,95,041 नए मामले सामने औए और इस दौरान 2,023 लोगों की मौत हो गई.

इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,56,16,130 पहुंच गया है और अब तक 1,82,553 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 21,57,538 एक्टिव मरीज हैं और 1,32,76,039 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.