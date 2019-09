मुंबई: मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि वे चाहते हैं कि रोहित शर्मा टेस्ट मैचों में भी भारतीय टीम के लिए पारी की शुरूआत करें. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ओपनर लोकेश राहुल को 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिया गया है. राहुल की जगह शुभमन गिल को पहली पारी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. रोहित अब गिल के साथ पारी की शुरूआत कर सकते हैं.

MSK Prasad, Chief Selector: Want to give Rohit Sharma an opportunity to open the innings in Tests. https://t.co/gg4OpJaRO5 pic.twitter.com/c7zQ6ubEia

— ANI (@ANI) September 12, 2019