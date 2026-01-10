Hindi Sports Hindi

Mumbai Indians Vs Delhi Capitals Wpl 2026 Match Result Scorecard Full Highlights Navi Mumbai

WPL 2026: दिल्ली कैपटिल्स को पटखनी दे मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का खाता, हरमनप्रीत कौर-सिवर ब्रंट बनीं जीत की हीरो

WPL 2026: मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराकर WPL 2026 में पहली जीत दर्ज की. हरमनप्रीत और साइवर ब्रंट की शानदार बल्लेबाजी से टीम शीर्ष पर पहुंची.

WPL 2026

Delhi Capitals Vs Mumbai Indians: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराकर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है. इस जीत के साथ मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है. इससे पहले मुंबई को अपने शुरुआती मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दिल्ली के खिलाफ टीम ने जबरदस्त वापसी की. दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरे मैच में हार मिली और वह तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई. इस मैच में मुंबई की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार रही. टीम ने हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया और दिल्ली को कोई मौका नहीं दिया.

मुंबई ने की मजबूत शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही और टीम ने सिर्फ 2 रन पर अमेलिया केर का विकेट गंवा दिया. इसके बाद जी कमलिनी और नैट साइवर ब्रंट ने पारी को संभाला. दोनों ने 32 गेंदों में 49 रन की साझेदारी की और स्कोर को 51 तक पहुंचाया. कमलिनी ने 19 गेंदों में 16 रन बनाए. इसके बाद नैट साइवर ब्रंट ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े. इस साझेदारी ने मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. नैट ने जिम्मेदारी से खेलते हुए दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और तेजी से रन बटोरे.

हरमनप्रीत और साइवर ब्रंट की धमाकेदार बल्लेबाजी

नैट साइवर ब्रंट ने 46 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे. उनके आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने निकोला कैरी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 53 रन जोड़े. हरमनप्रीत ने 42 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 8 चौके शामिल थे. निकोला कैरी ने 12 गेंदों में 21 रन बनाकर टीम के स्कोर को और मजबूत किया. मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट खोकर 195 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. दिल्ली की ओर से नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि चिनेल हेनरी और श्री चरणी को एक-एक सफलता मिली.

दिल्ली की खराब शुरुआत

195 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत भी खराब रही. टीम ने 15 रन पर लिजेली ली का विकेट गंवा दिया. इसके बाद शेफाली वर्मा और लौरा वोलवार्ड ने 17 रन की साझेदारी की, लेकिन शेफाली 13 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गईं. जल्द ही दिल्ली ने 33 रन पर अपने चार विकेट खो दिए. यहां से टीम दबाव में आ गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. दिल्ली के बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके, जिससे रन गति धीमी हो गई. टीम 19 ओवरों में सिर्फ 145 रन ही बना सकी.

मुंबई की आसान जीत

दिल्ली की ओर से चिनेल हेनरी ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी. उन्होंने 33 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौके लगाए. निकी प्रसाद ने 12 रन और स्नेह राणा ने 11 रन बनाए. मुंबई की गेंदबाजी बेहद शानदार रही. निकोला कैरी और अमेलिया केर ने 3-3 विकेट लिए, जबकि नैट साइवर ब्रंट ने 2 विकेट हासिल किए. गेंदबाजों ने मिलकर दिल्ली की बल्लेबाजी को पूरी तरह तोड़ दिया. इस तरह मुंबई इंडियंस ने 50 रन से बड़ी जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.

Add India.com as a Preferred Source

(इनपुट IANS)