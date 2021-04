IPL 2021, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match Playing XI: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (Indian Premier League) की शुरुआत 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच मुकाबले के साथ हो चुकी है, जिसमें आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. क्विंटन डी कॉक क्वारंटीन में हैं, जबकि क्रिस लिन को मुंबई की ओर से डेब्यू का मौका मिला है. वहीं साउथ अफ्रीका के 6 फुट आठ इंच लंबे खिलाड़ी मार्को जेंसन को आईपीएल डेब्यू का मौका दिया गया है. Also Read - IPL 2021- MI vs RCB: इन 5 वजहों से रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई इंडियंस को दी मात

आरसीबी की ओर से ग्लेन मैक्सवेल, काइल जेमिंसन और डैनियल क्रिश्चियन डेब्यू कर रहे हैं. वहीं देवदत्त पड्डिकल के स्थान पर रजत पाटीदार को आईपीएल का अपना पहला मैच खेलने का गोल्डन चांस दिया गया है.

यहां देखें टॉस-

बता दें कि पांच बार की विजेता मुंबई इंडियंस का सामना उस रॉयल चेलेंजर बेंगलोर की टीम से है, जिसने अबतक टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीता है. मुंबई की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है, जबकि बेंगलोर की कमान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली संभाल रहे हैं.

.@lynny50 receives his cap from Captain @ImRo45 and is all set to make his debut in the blue and gold.#VIVOIPL #MIvRCB pic.twitter.com/WFdMY9KRGK — IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2021

यह लगातार दूसरा सीजन से जब आईपीएल के मुकाबले दर्शकों के बिना कराए जाएंगे. इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हुआ पिछला सीजन भी दर्शकों के बिना आयोजित हुआ था. भारत में इस साल टी20 विश्व कप का भी आयोजन होना है, ऐसे में आईपीएल टेस्ट इवेंट साबित होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्रिस लिन, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, राहुल चाहर, मार्को जेंसन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), रजत पाटीदार, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल क्रिश्चियन, वॉशिंगटन सुंदर, काइल जैमिंसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल.