आईपीएल 2021 में कोलकाता नाईट राइडर्स का मुकाबला आज मुंबई इंडियंस से था. एक समय लग रहा था कि कोलकाता ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन जीत के करीब पहुँच कर भी कोलकाता ने मैच हार गया. कोलकाता को 10 रनों से हार मिली. और मुंबई मैच जीत गया. Also Read - IPL 2021, KKR vs MI, Live: मुंबई इंडियंस के साथ मैच में 7 साल बाद हुआ कुछ ऐसा, नहीं की थी कल्‍पना

केकेआर के मैच हारने के तुरंत बाद केकेआर फ्रेंचाईजी के मालिक और बॉलीवुड के सुपर स्टार का शाहरुख़ खान का ट्वीट भी आ गया. इस बार वह बिलकुल भी खुश नहीं दिखे और केकेआर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने निराश किया. केकेआर की ओर से सभी प्रशंसकों से माफ़ी. Also Read - क्रिस गेल ने भले ही ज्‍यादा छक्‍के लगाए हों लेकिन IPL में मैंने चौके ज्‍यादा लगाए हैं: रोहित शर्मा

शाहरुख़ खान ने ट्वीट कर कहा- बेहद निराशाजनक प्रदर्शन. केकेआर कम से कम अपने फैंस से माफ़ी मांगते हैं. Also Read - IPL 2018 में टीमों के मुझमें दिलचस्पी ना दिखाने पर अपमानित महसूस हुआ था: हर्षल पटेल

Disappointing performance. to say the least @KKRiders apologies to all the fans!

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 13, 2021