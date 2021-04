इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में शनिवार को मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमें आपस में भिड़ेंगी. दोनों टीमों की इस सीजन यह पहली भिड़ंत है. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, delhi) में भिड़ेंगी. पांच बार की चैंपियन मुंबई अभी तक अपनी लय में नहीं लौट पाई है. वह 6 मैच खेलकर सिर्फ 3 में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि पिछली बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई चेन्नई इस बार अपनी पूरी लय में दिख रही है. चेन्नई की टीम यहां मुंबई को हराकर अपना दम जरूर दिखाना चाहेगी. Also Read - IPL 2021 खत्म होने के बाद एक प्लेन में यूके जा सकते हैं भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी: मैक्सवेल

MI vs CSK Dream11 Tips And Prediction IPL 2021

मुंबई की टीम ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली के इसी मैदान पर हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की है. इस मैच में मुंबई की ओपनिंग जोड़ी पूरी रंग में नजर आई. उसके लिए क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) ने बेहतरीन नाबाद 70 रन की पारी खेली और क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने भी आउट होने से पहले 39 रन की बेहतरीन पारी खेली. हार्दिक पांड्या का चमकना अभी बाकी है लेकिन उसकी बॉलिंग पूरे दमखम से प्रदर्शन कर रही है. Also Read - MI vs CSK Live Streaming, Vivo IPL 2021: कब और कहां देंखे मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स मैच

दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस सीजन अपने चिर-परिचित अंदाज में दिख रहा है. चेन्नई की टीम ने अपना मैच हारने के बाद बाकी सभी मैचों में जीत दर्ज की है. मुंबई के खिलाफ भी वह अपनी विजयी लय बरकरार रखना चाहेगी. Also Read - RCB vs PBKS IPL 2021: पंजाब किंग्‍स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर Playing 11s, Narendra Modi Stadium पिच रिपोर्ट, Ahmedabad में मौसम का हाल

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction, MI vs CSK)

विकेटकीपर: क्विंटन डि कॉक

बल्‍लेबाज: फाफ डु प्लेसिस (C), रुतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा

ऑलराउंडर: मोईन अली, रविंद्र जडेजा

गेंदबाज: दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर (VC), ट्रेंट बोल्ट

मुंबई इंडियंस की संभावित टीम (MI Predicted XI)

क्विंटन डि कॉक (WK), रोहित शर्मा (C), सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, नाथन कूल्टर नाइल, जयंत यादव, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित टीम (MI Predicted XI)

रुतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, एमएस धोनी (C/WK), रवींद्र जडेजा, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, लुंगी एंगिडी, दीपक चाहर

