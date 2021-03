Vijay Hazare Trophy 2021 Final, UP vs Mum, Live Streaming, When and Where to Watch on TV Also Read - Highlights, Ind vs Eng 1st T20: डेविड मलान ने छक्‍का लगाकर दिलाई इंग्‍लैंड को जीत, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

विजय हजारे ट्रॉफी में रविवार को उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाना है. एक तरफ पृथ्‍वी शॉ हैं, जो इस टूर्नामें में अबतक 754 रन ठोक चुके हैं. वहीं, सामने करन शर्मा की कप्‍तानी वाली उत्‍तर प्रदेश की टीम हैं.

पृथ्‍वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में अबतक चार शतक लगा चुके हैं जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है. ऐसे में फाइनल में पृथ्‍वी को रोकना यूपी के सामने बड़ी चुनौती होगी. आइये हम आपको बताते हैं कि 50 ओवरों के क्रिकेट का ये घरेलू महाकुंभी कब और कहां खेला जाना है.

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कब खेला जाना है ?

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला रविवार 14 मार्च को खेला जाना है.

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाना है ?

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाना है.

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजे शुरू होगा.

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टॉस सुबह साढ़े आठ बजे होगा.

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देख सकते हैं ?

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण Start Sports Network के चैनलों पर देख सकते हैं.

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग कैसे देखी जा सकती है?

उत्‍तर प्रदेश और मुंबई के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग Hot Star app के माध्‍यम से देखी जा सकती है.