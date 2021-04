आईपीएल (Indian Premier League 2021) में 22 मैच समाप्‍त हो चुके हैं. आज 23वें मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद (Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad) की चुनौती है. चेन्‍नई अंकतालिका में शीर्ष टीमों में शुमार है जबकि हैदराबाद की स्थिति मौजूदा सीजन में बेहद खराब है. वो केवल एक ही मुकाबला जीत पाई है. प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) पर डेविड वार्नर (David Warner) की टीम आठवें स्‍थान पर है. Also Read - CSK vs SRH Head to Head: जानें क्‍या कहता है इतिहास ? वार्नर-धोनी की टीमों में से किसने जीते ज्‍यादा मुकाबले

My Dream11 Prediction, CSK vs SRH, Vivo IPL 2021: Fantasy Tips, Probable 11 of Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Match

दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो चेन्‍नई और हैदराबाद (CSK vs SRH) के बीच कुल 14 मैच खेले गए हैं. हैदराबाद इनमे से केवल चार मुकाबले ही जीत पाई है. वहीं, चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की बात की जाए तो उसने 10 मैचों में जीत दर्ज की है. अब देखना ये होगा कि आज हैदराबाद अपने रिकॉर्ड में कुछ सुधार कर पाती है या फिर चेन्‍नई की टीम अपने खाते में एक और जीत डाल पाती है. आइये हम आपको आज के मैच की डीम11 टीम के बारे में बताते हैं. Also Read - Highlights, DC cs RCB, Vivo IPL 2021: महज एक रन से हारी दिल्‍ली, रिषभ पंत नहीं लगा पाए आखिरी गेंद पर छक्‍का

मॉय ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction) Also Read - IPL में पांच हजार रन बनाने वाले दूसरे विदेशी बने Ab de Villiers, नंबर-1 वार्नर बोले- आप मेरे आदर्श

कप्‍तान: रवींद्र जडेजा

उपकप्‍तान: सुरेश रैना

विकेटकीपर: जॉनी बेयरस्‍टो

बल्‍लेबाज: डेविड वार्नर, केन विलियमसन, फॉफ डु प्‍लेसिस

ऑलराउंडर: सैम कर्रन, अभिषेक शर्मा.

गेंदबाज: दीपक चाहर, राशिद खान, खलील अहमद

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के संभावित 11 (Chennai Super Kings Predicted 11)

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान / विकेटकीपर), फाफ डु प्लेसिस, रुतुराज गायकवाड़, मोइन अली / ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रवींद्र जडेजा, सैम क्यूरन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इमरान ताहिर.

सनराइजर्स हैदराबाद के संभावित 11 (Sunrisers Hyderabad Predicted 11)

डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), विराट सिंह, केन विलियमसन, केदार जाधव, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, जगदीश सुचित,भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद.

