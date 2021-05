My Dream11 Team Prediction, Bangladesh vs Sri Lanka, Fantasy Cricket Tips, Predicted-XI

पहले मुकाबले में 33 रन से जीत दर्ज करने के बाद अब बांग्‍लादेश की टीम (Bangladesh Cricket Team) को मेहमान श्रीलंका (Sri Lanka Cricket Team) का मुकाबला ढाका के ही शेरे बंगाल नेशनल स्‍टेडियम में करना है. बांग्‍लादेश की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. Also Read - ICC ODI Super League Points Table: श्रीलंका को हराकर चौथे स्‍थान पर पहुंचा बांग्‍लादेश, भारत को हुआ घाटा

पहले मैच में मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) बांग्‍लादेश की जीत के हीरो बने. ऐसे में कप्‍तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) से दूसरे मैच में भी उनसे अच्‍छे प्रदर्शन की उम्‍मीद रहेगी. आइये हम आपको इस मैच के लिए ड्रीम11 (BAN vs SL Dream11 Prediction) टीम के बारे में बताते हैं. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka 2nd ODI Live Streaming: यहां देखें बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

माय ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction) Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: Mushfiqur Rahim ने खेली दमदार पारी, बांग्लादेश ने सीरीज में बनाई लीड

कप्‍तान: शाकिब अल हसन,

उपकप्‍तान: वनेन्‍दू हसरंगा

बल्‍लेबाज: कुसल मेंडिस, मुशफिकुर रहीम, कुसल परेरा, दनुष्का गुणाथिलका, तमीम इकबाल, दासुन शनाका,

गेंदबाज: दुष्मंथा चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन.

बांग्‍लादेश के संभावित 11 (Bangladesh Predicted-XI)

तमीम इकबाल (कप्‍तान), लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम (wk), मोहम्मद मिथुन, महमूदुल्लाह रियाद, सौम्य सरकार, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद.

श्रीलंका के संभावित 11 (Sri Lanka Predicted-XI)

दनुष्का गुणाथिलका, पथुम निसानका, कुसल परेरा (कप्‍तान और विकेटकीपर), कुसल मेंडिस, दासुन शनाका, धनंजया डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, अकीला धनंजय, दुष्मंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो और इसुरु उदाना.

लाइव स्‍ट्रीमिंग

वेन्‍य: शेरे बंगाल नेशनल स्‍टेडियम, ढाका.

मैच शुरू होने का वक्‍त: 23 मई 2021, दोहपर 12:30 बजे से.