Bangladesh vs Sri Lanka 3rd ODI, My Dream11 Team Prediction: बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टोडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेलना है. श्रीलंका इस शृंखला को पहले ही गंवा चुका है. ऐसे में अब उसके पास सम्मान बचाने का मौका होगा.बांग्लादेश ने पहले मैच में 33 रन से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद बांग्लादेश ने दूसरे मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 103 रन से मैच अपने नाम किया था. यह बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय सीरीज हार है. Also Read - BAN vs SL: बांग्लादेश से श्रीलंका की हार पर भड़के Sanath Jayasuriya, अपने खिलाड़ियों को लगाई लताड़

BAN vs SL Probable XI: Also Read - मुशफिकुर रहीम ने जड़ा शतक, बांग्‍लादेश ने D/L से 103 रन से जीत दर्ज कर बनाई 2-0 से अजेय बढ़त

बांग्लादेश: तमीम इकबाल (कप्तान), लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), मोसादेक हुसैन, महमूदुल्लाह, अफिफ हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम. Also Read - My Dream11 Team Prediction, BAN vs SL: इन्‍हें चुना कप्‍तान व उपकप्‍तान तो होगा फायदा

श्रीलंका: धनुष्का गुणाथिलका, कुसल परेरा (विकेटकीपर / कप्तान), पथुम निसानका, कुसल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, आशेन बंडारा, दासुन शनाका, वनिन्दु हसरंगा, इसुरु उदाना, लक्षण संदाकन, दुष्मंथा चमीरा.

Bangladesh vs Sri Lanka Dream11 Team Prediction

विकेटकीपर: मुशफिकुर रहीम (कप्तान), कुसल परेरा

बल्लेबाज: धनुष्का गुणाथिलका, कुसल मेंडिस, महमुदुल्लाह, लिटन दास

ऑलराउंडर: शाकिब अल हसन, वनिन्दु हसरंगा

गेंदबाज: मुस्तफिजुर रहमान (उप), इसुरु उदाना, मेहदी हसन

Bangladesh vs Sri Lanka Full Squads:

बांग्लादेश: तमीम इकबाल (कप्तान), लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, महमूदुल्लाह, अफिफ हुसैन, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, सौम्य सरकार, मोसादेक हुसैन, महेदी हसन, शोरफुल इस्लाम.

श्रीलंका: कुसल परेरा (कप्तान), कुसल मेंडिस, धनुष्का गुणथिलका, धनंजय डी सिल्वा, पथुम निसंका, दासुन शनाका, अशेन बंडारा, वनिन्दु हसरंगा, इसुरु उदाना, अकिला धनंजय, निरोशन डिकवेला, दुष्मंथा चमीरा, रमेश मेंडिस, असिथ फर्नांडो, लक्ष्मण संदाकन, चामिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो, शिरन फर्नांडो.