आईपीएल (IPL 2021) में चार दिन के खेल के बाद अब इस लीग की आठों टीम एक-एक मैच खेल चुकी हैं. टूर्नामेंट के 5वें दिन यानी मंगलवार को 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलने उतरेगी. मुंबई की टीम को इस सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हार का सामना करना पड़ा था. Also Read - IPL 2021 KKR vs MI Live Streaming: यहां देखें कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच लाइव मैच

टूर्नामेंट के पहले ही मैच में मुंबई की टीम अपने स्टार खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) को नहीं खिला पाई थी. क्योंकि तब वह अपना जरूरी क्वॉरंटीन पीरिडय पूरा कर रहे थे. हालांकि रविवार से वह टीम के साथ प्रैक्टिस के लिए जुड़ गए हैं. अब मुंबई के सामने समस्या है कि वह क्रिस लिन को बाहर बिठाए या फिर डिकॉक को मौका दे. क्योंकि लिन ने मुंबई के लिए खेले पहले ही मैच में 49 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी. दूसरी ओर केकेआर की बात करें तो वह दूसरे मैच के लिए अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव करना नहीं चाहेगी. क्योंकि टीम को पहले मैच में जीत मिली थी और उसकी सभी रणनीतियां कामयाब हुई थीं. Also Read - RR vs PBKS: हीरो वाली पारी खेलने वाले Sanju Samson बोले- उस आखिरी गेंद का मलाल

दोनों टीमों के बीच अब तक के इतिहास पर नजर डालें यह बात कोलकाता को बेचैन कर सकती है. मुंबई की टीम का कोलकाता पर पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है. दोनों टीमों ने अब तक 27 मैच खेले हैं. मुंबई की टीम इनमें 21 बार जीती है, जबकि नाइटराइडर्स के हाथ सिर्फ 6 बार ही जीत लगी है. वहीं एक-दूसरे के खिलाफ पिछले 12 मुकाबलों में दोनों टीमों का हार-जीत का रिकॉर्ड देखें तो यहां तो मुंबई उस पर और भी हावी दिख रही है. इन 12 मैचों में से 11 बार जीत दर्ज की है, जबकि वह केकेआर से सिर्फ 1 ही मैच हारी है.

टॉस: इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा.

मैच टाइम: शाम 7.30 बजे

स्थान: एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

विकेटकीपर: ईशान किशन

बल्‍लेबाज: रोहित शर्मा (C), शुबमन गिल, सूर्य कुमार यादव (VC), नीतीश राणा

ऑलराउंडर: आंद्रे रसेल, हार्दिक पांड्या

गेंदबाज: पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित टीम (KKR Predicted XI)

कोलकाता नाइट राइडर्स: शुबमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (C) दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, प्रशांत कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती / हरभजन सिंह.

मुंबई इंडियंस की संभावित टीम (MI Predicted XI)

रोहित शर्मा (c), क्रिस लिन, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन (wk), हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, मार्को जानसेन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

