My Dream11 Team Prediction, RR vs PBKS Vivo IPL 2021, Probable XIs For Rajasthan Royals vs Punjab Kings, Fantasy Playing Tips for Today’s Match

आईपीएल (IPL 2021) का चौथा मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स (RR vs PK) के बीच में खेला जाएगा. पिछले सीजन रॉयल्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और उसने सफर अंकतालिका में सबसे निचले यानी 8वें पायदान पर रहते हुए समाप्त किया था. दूसरी ओर पंजाब किंग्स भी पिछले सीजन अच्छी शुरुआत के बाद बिखर गई थी और वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई और उसे छठे पायदान से संतोष करना पड़ा. दोनों ही टीमें इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए शुरुआत से ही पूरा दमखम झोंकना चाहेंगी. Also Read - IPL 2021: RR vs PK- राजस्थान के रॉयल्स से भिड़ेंगे पंजाब के किंग्स, देखें कौन किस पर भारी

RR vs PBKS Dream11 Tips And Prediction IPL 2021

दोनों ही टीमें इस बार अपनी टीम में कुछ जरूरी बदलाव करके आगे बढ़ रही हैं. पंजाब ने पिछले सीजन फ्लॉप रहे ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर दिया है तो वहीं रॉयल्स ने अपने पिछले कप्तान स्टीव स्मिथ को रिलीज कर संजू सैमसन को टीम की कमान सौंपी है. हालांकि रॉयल्स की कद्दावर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं. इससे उसके पेस बॉलिंग अटैक को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है. लेकिन फिर भी टीम को कार्तिक त्यागी और सकारिया जैसे गेंदबाजों से आर्चर की भरपाई करने का भरोसा है. Also Read - IPL 2021 Points Table: कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक मैच से लगाए दो निशाने, विराट कोहली की टीम को भी पीछे छोड़ा

हेड टू हेड (RR vs PBKS, Head to Head)

दोनों टीमों के बीच अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो इन दोनों ने बीते 13 सीजन में आपस में कुल 21 मुकाबले खेले हैं. रॉयल्स का पलड़ा किंग्स पर कुछ ज्यादा ही भारी रहा है. इन 21 मैचों में से 12 बार राजस्थान ने जीत दर्ज है, जबकि सिर्फ 8 बार किंग्स ने बाजी मारी है. दोनों ही टीमें एक मैच टाई के रूप में भी खेल चुकी हैं, जिसका फैसला सुपरओवर से हुआ और यहां बाजी पंजाब के हाथ लगी. बीते सीजन की अगर बात करें तो राजस्थान ने उसे दोनों ही बार पटखनी दी थी. इस बार किंग्स की टीम उससे पिछली हार का बदला लेना जरूर चाहेगी. Also Read - VIDEO देखें: Prasidh Krishna की घातक बाउंसर, जो Mohammad Nabi की गर्दन पर धम से लगी

टॉस: इंडियन प्रीमियर लीग के चौथे मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा.

मैच टाइम: शाम 7.30 बजे

स्थान: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction, RR vs PBKS)

विकेटकीपर: जोस बटलर (WC), केएल राहुल (C)

बल्‍लेबाज: क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, यशस्वी जायसवाल

ऑलराउंडर: बेन स्टोक्स, राहुल तेवतिया

गेंदबाज: मोहम्मद शमी, जे. रिचर्डसन, कार्तिक त्यागी, रवि बिश्नोई.

राजस्थान रॉयल्स की संभावित टीम (RR Predicted XI)

राजस्थान रॉयल्स: जोस बटलर (wk), बेन स्टोक्स, संजू सैमसन (C), रियान पराग, शिवम दूबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, लियाम लिविंगस्टोन, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी.

पंजाब किंग्स की संभावित टीम (PBKS Predicted XI)

केएल राहुल (C/WK), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, प्रभसिमरन सिंह, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, दीपक हुड्डा, जे. रिचर्डसन, रिले मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई.

My Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips VIVO IPL 2021/ Online Cricket Tips / Check Dream11 Prediction / RR Dream11 Team/ PBKS Dream11 Team/ Rajasthan Royals Dream11 Team Prediction/ Punjab Kings Dream11 Team Prediction