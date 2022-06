भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के 16 साल बाद पहला अर्धशतक बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का कहना है कि भारत के लिए विश्व कप खेलना उनका एकमात्र लक्ष्य है.Also Read - लगातार तीन मैचों में फ्लॉप, फिर 18 रन देकर झटके 4 विकेट, Avesh Khan ने इसे दिया श्रेय

कार्तिक ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मैच में 27 गेंदो पर 55 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टीम इंडिया को 81/4 से 169/6 के स्कोर तक पहुंचाया. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदलौत टीम इंडिया ने ये मैच 82 रन से जीता और कार्तिक को उनकी अहम पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया. Also Read - इंग्लैंड दौरे पर होने वाली सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज से चुने जाएंगे टी20 विश्व स्क्वाड के खिलाड़ी: सौरव गांगुली

मैच के बाद साथी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ बातचीत के दौरान कार्तिक ने कहा, “मैं इस बात को लेकर काफी निश्चित था कि मुझे ये विश्व कप खेलना है. मैं इतने समय से यहां हूं, मुझे पता है कि ड्रॉप होना कैसा लगता है और मुझे ये भी पता है कि राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना कैसा लगता है.” Also Read - दिनेश कार्तिक ने जड़ी T20I करियर की पहली फिफ्टी, Virender Sehwag का ऐसा था रिएक्शन

कार्तिक ने बताया कि आईपीएल 2022 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलकर उन्हें टीम इंडिया में वापसी करने में मदद मिली. उन्होंने कहा, “मैं कुछ खास करना चाहता था और आरसीबी ने मुझे वो मंच दिया. फिर मुझे कोच और कप्तान और फैंस सभी का प्यार मिला.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे पता है कि इस टीम का हिस्सा बनना कितना मुश्किल है, ये ड्रेसिंग रूम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरा है. मैं सभी के साथ रहकर अच्छा महसूस कर रहा हूं.”

