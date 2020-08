भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा (Pratima Singh) उन 27 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award) के लिए चुना गया है जबकि भारत के सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न (Khel Ratna) के लिए चुना गया है. Also Read - IPL 2020 : विराट कोहली ने RCB के खिलाड़ियों को चेताया, बोले-एक गलती से ‘खराब’ हो सकता है पूरा टूर्नामेंट

अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने पर इशांत ने कहा है कि ये उनकी पिछले 13 साल की कड़ी मेहनत का फल है और उन्हें खुद पर गर्व है. दिल्ली के 31 साल के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उनसे अधिक उनके परिवार विशेषकर उनकी पत्नी प्रतिमा सिंह को उनकी उपलब्धि पर गर्व है. Also Read - आर अश्विन बोले-यदि मैच में रोमांच बढ़ाने के लिए ‘Free Hit’ हो सकता है तो 'Free Ball' क्यों नहीं

‘मैंने काफी कड़ी मेहनत की है’ Also Read - IPL 2020 : क्वारंटीन में समय बिता रहे हार्दिक पांडया को आ रही पत्नी नताशा और बेटे की याद, देखें PIC

बीसीसीआई (BCCI) के अपने ट्विटर हैंडल पर डाले संक्षिप्त वीडियो संदेश में इशांत ने कहा, ‘जब मुझे पता चला कि मुझे अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है तो मैं काफी खुश हुआ और अपने ऊपर गर्व महसूस किया. पिछले 13 साल में मैंने काफी कड़ी मेहनत की है इसलिए यह मेरे और मेरे परिवार के लिए गौरवपूर्ण लम्हा है. मेरे से अधिक मेरी पत्नी को मुझ पर गर्व है क्योंकि उसका मानना था कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए.’

‘A proud moment for me and my family,’ @ImIshant on winning the Arjuna Award for 2020.#TeamIndia pic.twitter.com/VbVdWN0qWE

— BCCI (@BCCI) August 24, 2020