दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज डेल स्टेन इस समय देश के मजांसी सुपर लीग टी-20 (MSL) टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. स्टेन इस लीग में केपटाउन ब्लिट्ज की ओर से खेल रहे हैं.

रविवार को खेले गए मुकाबले में स्टेन की टीम ने हेनरिक क्लासें की अगुअवाई वाली तश्वाने स्पार्टंस को 15 रन से पराजित कर दिया. इस मुकाबले में ब्लिट्ज टीम की जीत में जिस खिलाड़ी ने अहम भूमिका निभाई वो थे स्टेन.

Dale vs. AB Dale Wins and finishes his spell.#MSLT20 pic.twitter.com/X5iGtHEltm — Mzansi Super League (@MSL_T20) December 1, 2019



स्टेन ने अपने चार ओवर के कोटे में महज 10 रन खर्च करते हुए 3 विकेट लिए जिसमें खतरनाक एबी डीविलियर्स का विकेट भी शामिल था. स्टेन की इस धारदार गेंदबाजी को देख फैंस भी खुद को नहीं रोक और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस चहेते गेंदबाज को जमकर प्रशंसा की.

Dale Steyn Today 4-10-3 ( Got Rid oF Dean Elgar / Wian Mulder & AB Devilliers ) Forever Goat 🐐

Forever Legend

Forever Beast(#MSL2019 #mzansisuperleague — CricketLover (@ManiTweets14) December 1, 2019

Steyn gets AB and wins the battle. He ends with 3 wickets haul for just ten runs in a four-over spell and moves the leading wicket-taker of the season. #MSL2019 — Johns (@CricCrazyJohns) December 1, 2019

Still the moment of today’s match for me. Steyn came towards AB de Villiers laughing and then he took the ball from AB’s hands and hit the stumps and started appealing as if he had stumped him #MSL2019 pic.twitter.com/HnOS0bWzfw — Yash (@YashdeVilliers) December 1, 2019

I don’t need a girlfriend who gives me love. But Dale Steyn who gives me 4 quality overs. What a Bowler #MSL2019 #CTBvTS — Yash (@YashdeVilliers) December 1, 2019

SteynGUN is awesome in #MSL2019 , consitant, firey , accurate.

Today’s spell is back from Vintage Steyn. — Amey Guthe🇮🇳 (@amey_guthe) December 1, 2019

Steyn gets AB’s wicket for the first time ever in T20s!#MSL2019 #Dalesteyn — Aayush Katz (@aayush_katiyar) December 1, 2019

स्टेन की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट होने वाले डीविलयर्स ने 26 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे. टी20 में ये पहला मौका है जब डीविलियर्स को स्टेन ने आउट किया है.