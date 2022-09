महिला भारतीय हॉकी टीम की अनुभवी मिडफील्डर नमिता टोप्पो ने सिर्फ 27 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह दिया है. साल 2012 में भारतीय टीम में डेब्यू करने वाली इस खिलाड़ी ने आज अपने संन्यास की घोषणा करते हुए अपने एक दशक लंबे करियर का अंत कर दिया. नमिता जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम और 2014 में इंचियोन में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं.Also Read - IND vs AUS: कप्तान मनप्रीत सिंह ने बताया- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने कहां कर दी चूक

गुरुवार को हॉकी इंडिया ने उन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ शानदार करियर के लिए बधाई दी, जिसके दौरान उन्होंने जापान के गिफू में एशिया कप 2017 में स्वर्ण पदक और कुआलालंपुर में 2014 के सीजन में कांस्य पदक जीता. Also Read - कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हॉकी: तोक्यो में पदक के बाद कॉमनवेल्थ में गोल्ड चाहता है भारत

राउरकेला के पानपोश स्पोर्ट्स हॉस्टल से खेल के गुण को सीखने वाली नमिता ने पहली बार 2007 में अपनी राज्य टीम का प्रतिनिधित्व किया और घरेलू प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन ने उन्हें लड़कियों के अंडर-18 हॉकी एशिया कप के लिए चुने जाने में मदद की. Also Read - India vs Belgium: भारत की ओलंपिक चैंपियन पर बड़ी जीत, पैनल्‍टी शूटआउट में 5-4 से नाम किया मैच

Debut in 2012 🏑

168 caps 😍

*COUNTLESS MEMORIES*

Congratulations, Namita Toppo on an amazing career. One of the best Midfielders of the Indian Hockey Team has announced her retirement from Hockey today.

Wishing her all the best in future! pic.twitter.com/XndVypjIZc

— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 15, 2022