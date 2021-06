फ्रेंच ओपन (French Open 2021) टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने 14 जून से शुरू होने वाली बर्लिन डब्ल्यूटीए ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। Also Read - French Open 2021: Serena Williams चौथे दौर में हारकर बाहर

जापान की इस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया था। ओसाका के इस फैसले की काफी सराहना की गई।

बर्लिन ओपन के आयोजनकर्ताओं ने सोमवार को कहा कि नाओमी ने एक सप्ताह पहले ही इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने आयोजनकर्ताओं से कहा है कि वो बर्लिन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरूआत नहीं कर पाएंगी।

तीन बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ने हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो कोर्ट पर लौटेंगी। विंबलडन की शुरूआत 28 जून से होनी है और फिर इसके बाद टोक्या ओलंपिक होना है।

23 साल की ओसाका ने पिछले सोमवार को ही फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के कारण मीडिया से बात ना करने को लेकर वो विवादों में थीं। रोलांड गारोस टूर्नामेंट के दौरान मीडिया से बातचीत ना करने के लिए ओसाका पर जुर्माना भी लगाया था। जिसका भुगतान अब कॉम (CALM) करेगा जो कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद से लिए बनाया गया ऐप है।

Mental health is health.

To support Naomi Osaka’s decision to prioritize her mental health, Calm is donating $15,000 to @LaureusSport in France, an organization doing incredible work in the mental health space to transform the lives of young people through the power of sport. pic.twitter.com/C53ptXsks5

— Calm (@calm) June 2, 2021