मुम्बई: इंडियाना पेसर्स ने भारत में पहली बार खेले गए रोमांचक एनबीए प्री-सीजन मैच में शानदार जीत दर्ज की. पेसर्स ने यहां प्रशंसकों से खचाखच भरे एनएससीआई डोम में ओवरटाइम तक गए मैच में सैक्रेमेंटो किंग्स को 132-131 से शिकस्त दी. पेसर्स के लिए इस मैच में सबसे अधिक अंक फारवर्ड टीजे वॉरेन (30) ने हासिल किए जबकि किंग्स की ओर से शूटिंग गार्ड बडी हील्ड (28) सबसे ज्यादा स्कोर किया. किंग्स ने मैच की दमदार शरुआत की और टीम के खिलाड़ियों ने पहले मिनट से ही आक्रामक रुख अपनाया. किंग्स ने जल्दी ही 17-6 की बढ़त बना ली और पेसर्स को टाइम आउट लेना पड़ा.

युवा प्वाइंट गार्ड डिएरोन फॉक्स ने बेहतरीन शॉट लिए और अपनी टीम को आगे रखा. हालांकि, पेसर्स ने वापसी की कोशिशें तेज कर दी. पहले क्वार्टर में छह मिनट बाकी रहने तक दोनों टीमों के बीच केवल पांच अंकों का अंतर रह गया. पेसर्स के कोच नेट मैक्मिलन फारवर्ड माइल्स टर्नर की जगह एलिजे जॉनसन को कोर्ट पर लेकर आए.

First NBA win in the history of India, and it’s a #PacersWin😎@TonyWarrenJr 30p/5r@Dsabonis11 21p/12r@jlamb 20p/2a

Malcolm 15p/14a#NBAIndiaGames pic.twitter.com/S53jlxf3IM

