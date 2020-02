IND vs NZ 2nd ODI Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team India vs New Zealand 2020 2nd ODI India tour of New Zealand, Cricket Prediction Tips For Today’s Match IND vs NZ : पहले वनडे मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम ऑकलैंड में होने वाले दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हरा सीरीज में वापसी करने उतरेगी। वहीं मेजबान कीवी टीम के पास दूसरा वनडे जीत टी20 सीरीज में मिली हार का बदला लेने का मौका है। देखन होगा कि विराट कोहली दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन में क्या अहम बदलाव करते हैं।

मैच का समय: सुबह 07:30 (भारतीय समयानुसार)

My Dream11 Team, India vs New Zealand

केएल राहुल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रॉस टेलर (उप कप्तान), हैनरी निकोलस, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, हेमिस बेनेट, शार्दुल ठाकुर, स्कॉट कुग्गेलेइजिन

Predicted XI

भारत: श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, केएल राहुल (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, रवींद्र जडेजा,

न्‍यूजीलैंड: रॉस टेलर, टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल, हेमिश बेनेट, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, टॉम लाथम (कप्तान, विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडेल

