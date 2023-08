VIDEO: नीरज चोपड़ा ने इस नेक काम से भारत ही नहीं पाकिस्तानियों का भी दिल जीत लिया, वीडियो देख आप भी गोल्डन बॉय को करेंगे सैल्यूट

भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट और ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 (World Athletics Championships 2023) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना दर्ज करा लिया. नीरज ने फाइनल में 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर पाकिस्तान के अरशद नदीम (Arshad Nadeem) को पीछे छोड़ कर स्वर्ण पदक जीता. नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने के बाद नीरज का पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के साथ एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के हर कोई गोल्डन बॉय को सैल्यूट कर रहे हैं.

इस वीडियो को भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं. स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज ने नदीम को गले लगा लिया. इसके बाद वह और चेक रिपब्लिक के याकुव वाडवेज्च जब फोटो क्लिक कराने के लिए एकसाथ आए तो उसी समय नदीम बगल में खड़े थे. इसके बाद नीरज ने नदीम को भी साथ आने को कहा.

वायरल वीडियो में नीरज तिरंगे के साथ चेक रिपब्लिक के याकुव वाडवेज्च के साथ फोटो क्लिक कराते नजर आते हैं. इस दौरान दोनों एथलीटों के पास अपने-अपने देश का झंडा था. इसी बीच, नीरज की नजरें अरशद नदीम पर पड़ती है और वह पाकिस्तानी एथलीट को भी फोटो क्लिक कराने के लिए अपने पास बुला लेते हैं. अरशद इस दौरान जल्दबाजी में होते हैं और वह अपने देश का झंडा भी नहीं ला पाते हैं. हालांकि इसके बाद भी वह नीरज के पास पहुंच जाते हैं और फोटो क्लिक कराने लगते हैं.

यह चैंपियनशिप 1983 से हो रही है और पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. चोपड़ा ने फाउल के साथ शुरू किया लेकिन दूसरे प्रयास में बढत बनाई जो अंत तक कायम रही. पाकिस्तान के नदीम भी तीसरे दौर के बाद दूसरे स्थान पर आ गए और आखिर में पहले दो स्थान इन्हीं दोनों को मिले.